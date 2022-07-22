Arka Sokaklar'da büyük şok! 16 yıldır olan oyuncu artık yok...
Ekranların en uzun süreli dizisi unvanını taşıyan, 2006 yılından beri izleyicisi ile buluşan "Arka Sokaklar" 17. sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Polisiye dizide bu sezon sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Şimdiden hayranlarını üzen haberi T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz verdi. Eryılmaz konuyla ilgili "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak" dedi. Açıklama sonrasında gözler usta oyuncu Şevket Çoruh'a çevrildi...
2006 yılından beri ekranların ilgiyle izlenen polisiye dizi "Arka Sokaklar" kısa bir aradan sonra 17. sezonuyla izleyici karşısında olacak. T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz dizinin izleyicisini üzen haberi vererek "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak" dedi. Çıkan haberler karşısında konuyla ilgili usta oyuncu Çoruh henüz bir açıklama yapmadı.
17. sezonuna başlayacak olan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın başrol oyuncularından Şevket Çoruh, yeni sezonda rol almayacak.
T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz, "Düzeyli Magazin" adlı köşesinde Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağını yazdı.
Eryılmaz, "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak" dedi.