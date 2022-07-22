Arka Sokaklar'da büyük şok! 16 yıldır olan oyuncu artık yok...

2006 yılından beri ekranların ilgiyle izlenen polisiye dizi "Arka Sokaklar" kısa bir aradan sonra 17. sezonuyla izleyici karşısında olacak. T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz dizinin izleyicisini üzen haberi vererek "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak" dedi. Çıkan haberler karşısında konuyla ilgili usta oyuncu Çoruh henüz bir açıklama yapmadı.