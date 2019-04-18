Arka Sokaklar'a 5 bomba transfer Biri bakın kim

Erler Film'in yapımcılığını Kanal D'nin fenomen dizisi yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi "Arka Sokaklar", yeni hikayeler ve yeni karakterler ile ekrana gelmeye devam ediyor.