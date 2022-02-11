Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında izleyiciyi korkutan cenaze İlker İnanoğlu gidiyor mu?

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisi, bu akşam 614. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken detay ise Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri oldu. Engin Balkan'ı oynayan İlker İnanoğlu'nun diziye veda edip etmediği ise yeni bölümde belli olacak.