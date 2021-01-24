Arka Sokaklar ve Payitaht dizisi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden öldü!

Birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne alan oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa’da sahte içkiden hayatını kaybetti. nakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol aldı. Yalçıntaş'ın daha önce de alkol tedavisi gördüğü öğrenildi.