Arka Sokaklar transfere doymuyor iki genç isim kadroya dahil oldu
Kanal D ekranlarında yıllardır sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisine iki yeni ismin katıldığı öğrenildi.
Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın bulunduğu Arka Sokaklar dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Wilma Elles ve Mert Öcal'ın dahil olduğu dizinin kadrosuna iki isimin katıldığı öğrenildi.
Kanal D’de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar’ın kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Oral Özer ve Cansu Dağdelen, dizinin yeni bölümlerinde yer alacak. Oral Özer, ‘Dr. Mehmet’ karakterine; Cansu Dağdelen ise ‘Dilek’ karakterine hayat verecek. İki yeni oyuncu, 533’üncü bölüm itibariyle izleyici karşısına geçecek.
Dizinin bu akşam yayınlanacak 532. yeni bölümünde neler olacak?
Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür.
Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır. Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir.