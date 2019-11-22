Arka Sokaklar transfere doymuyor iki genç isim kadroya dahil oldu

Dizinin bu akşam yayınlanacak 532. yeni bölümünde neler olacak?

Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür.