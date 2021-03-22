Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Son Yaz'un Canan'ı Funda Eryiğit'in ünlü benzerleri görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü isimlerine ikizleri kadar benzeyen ünlüler görenleri şaşkına çevirdi. Yerli ve yabancı isimlerin benzerlikleri 'İnsanlar çift yaratılmıştır' sözünü doğruladı.
İşte ünlülerin benzerleri...
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Rosie Mac - Hülya Avşar
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Rosie Mac - Hülya Avşar
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Beren Saat - Belçim Bilgin
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