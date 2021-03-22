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Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Son Yaz'un Canan'ı Funda Eryiğit'in ünlü benzerleri görenleri hayrete düşürdü.

Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Ünlü isimlerine ikizleri kadar benzeyen ünlüler görenleri şaşkına çevirdi. Yerli ve yabancı isimlerin benzerlikleri 'İnsanlar çift yaratılmıştır' sözünü doğruladı. 

İşte ünlülerin benzerleri...

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Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

 Rosie Mac - Hülya Avşar

239
Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

 Rosie Mac - Hülya Avşar

339
Arka Sokaklar Teşkilat Son Yaz yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Beren Saat - Belçim Bilgin

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