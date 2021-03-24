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Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı.

Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da koronavirüsü krizi yaşanmaya başlandı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.

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Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı

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Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar setinde ikinci koronavirüs vakası! İki oyuncu birden karantinada

Öte yandan çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptırmıştı. 

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