Arka Sokaklar oyuncusuydu Giresun'a taşındı Pınar Aydın'ın son hali şaşırttı
İlk kez 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyuran Pınar Aydın'a daha sonra dizi teklifleri yağmıştı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın'ın son hali merak ediliyordu. Oyunculuk kariyerini noktalayan Pınar Aydın, değimiyle herkesi şaşırttı.
Türk televizyon tarihinin en uzun solukluk yapımlarından Arka Sokaklar'da Pınar rolüyle tanınan oyuncu "Pınar Aydın" adını ilk olarak 2004 yılında 'Akademi Türkiye' yarışmasına katıldı.
Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasının ardından çeşitli projelerde yer almaya devam eden Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve şimdilerde 2 çocuğu olan Pınar Aydın, değişimiyle gündem oldu.
Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.