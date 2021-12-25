Arka Sokaklar Kaderimin Oyunu Aziz Aşk Mantık İntikam Kırmızı Oda'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
24 Aralık 2021'in reyting sonuçları Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu, Aziz Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda'ya reytinglerde hüsrana uğradı.
Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunduğu Aşk Mantık İntikam reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girdiği Aziz reytinglerde umduğunu bulamadı.
Pembe(Meltem Cumbul) , Bünyamin'in oynadığı oyunu fark eder. Doktor Hanım'a ne yapması konusunda fikir danışan Pembe, Sinan ile olan ilişkisinden de bahsetmeden geçmediği Kırmızı Oda reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çektiği Kaderimin Oyunu reytinglerde geriledi.