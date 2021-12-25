Arka Sokaklar Kaderimin Oyunu Aziz Aşk Mantık İntikam Kırmızı Oda'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunduğu Aşk Mantık İntikam reytinglerde ilk 10'a giremedi.