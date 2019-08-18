Arka Sokaklar izleyicisi isyan etti Kanal D'nin efsane dizisinde peş peşe ayrılıklar

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevget Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Akar gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar dizisinden bir kötü haber daha geldi. 13 yıldır Kanal D'de izleyicisiyle buluşan diziden bir oyuncunun daha ayrıldığı kesinleşti.