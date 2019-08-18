Arka Sokaklar izleyicisi isyan etti Kanal D'nin efsane dizisinde peş peşe ayrılıklar
Yeni sezonu merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinde Furkan Göksel'in ardından sevilen bir isim daha veda mesajı yayınlayarak kadrodan ayrıldığını duyurdu.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevget Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Akar gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar dizisinden bir kötü haber daha geldi. 13 yıldır Kanal D'de izleyicisiyle buluşan diziden bir oyuncunun daha ayrıldığı kesinleşti.
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Arka Sokaklar dizisinde Furkan Göksel'in ardından 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.
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Rol arkadaşları, Yaylacıoğlu'nun bu veda mesajının ardından iyi dileklerini yorumlarda belirtti. Dizide 9 sezonunu geçiren İpek Yaylacıoğlu, Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı.
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Peki İpek Yaylacıoğlu kimdir?: İpek Yaylacıoğlu, 31 Temmuz 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
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