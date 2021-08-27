Arka Sokaklar Hüsnü Çoban gitti yerine başkası geldi! İşte Özgür Ozan'ın yeni tarzı
KANAL D Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan son paylaşımındaki giyim tarzıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Özgür Ozan diziden ayrılınca resmen 'gençleşti.' İşte Özgür Ozan'ı en az 15 yaş geriye götüren yeni ve havalı tarzı...
KANAL D'nin 15 sezondur süregelen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban komiser rolüne hayat veren Özgür Ozan, Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Saç ve giyim tarzını tamamen değiştiren ünlü oyuncu resmen gençleşti. Diziden ayrılmasıyla sevenlerini üzen Ozan'a "Dizi mi seni yaşlandırıyordu? Diziden ayrılınca gençleştin" yorumları yapıldı.
Çocuklar Duymasın'dan sonra yıllardır Arka Sokaklar dizisinde oynayan Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Arka Sokaklar dizisinde ayrılacağı ileri sürülen Ozan, bir film projesi için kamera karşısında geçmeden önce saçını ve sakalını uzattı.
Saçlarını uzattı, bornzlaştı...
Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini de Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 206 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni imajını da "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.
İşte ünlü oyuncunun o fotoğrafı...