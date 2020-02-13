Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik arabasında saldırıya uğradı
Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, trafikte motosikletli biri tarafından saldırıya uğradı.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik bugün şok edici bir gelişme yaşadı. Yüsra Geyik bugün trafikte aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. O anları kayda alan ünlü oyuncu savcılığa şikayette bulundu.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın yaptığı habere göre, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü'yle yol verme kavgası yüzünden tartıştılar. Motorunu Yüsra Geyik'in aracının önüne kıran Kömüşlü, aracın camına ve sol aynasına vurmaya başladı.
O anları cep telefonuyla kayda almaya başlayan güzel oyuncu, olayın ardından savcılığa şikayette bulundu. Yüsra Geyik'le uzlaşma talebinde bulunan Bila Kömüşlü'nün talebini reddeden ünlü oyuncu, cezasını talep etti.
Harekete geçen savcılık ise Bilal Kömüşlü'nün inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.