Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik arabasında saldırıya uğradı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik bugün şok edici bir gelişme yaşadı. Yüsra Geyik bugün trafikte aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. O anları kayda alan ünlü oyuncu savcılığa şikayette bulundu.