Arka Sokaklar dizisinin 'Hüsnü Çoban'ı koronavirüse mi yakalandı?
Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Düzünün Hüsnü Çoban'ı yoğun bir soğuk algınlığı atakları geçirdi ve Çoban ailesinin fertleri onun bu hallerinden dolayı koronavirüse yakalandığını düşündü. Olanlar oldu..
Yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban, sabah kalktığında hapşırıp tıksırarak kahvaltıya gelir. İşte o anda Çoban Ailesi'ni koronavirüs paniği sarar... Hüsnü maskeyi takıp emniyete gider ama orda da herkes kendinden kaçar...
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Yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban, sabah kalktığında hapşırıp tıksırarak kahvaltıya gelir.
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Onun bu hallerini gören ev halkı kaçmaya başlar. Hüsnü, bu olanlara anlam veremez ve kahvaltısına devam eder.
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Evdekiler ise, hastaneye gitmesini isterler. Hüsnü, bu uyarılara kulak asmaz ve emniyete gider.
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