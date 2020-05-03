Arka Sokaklar dizisinin 'Hüsnü Çoban'ı koronavirüse mi yakalandı?

Yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban, sabah kalktığında hapşırıp tıksırarak kahvaltıya gelir. İşte o anda Çoban Ailesi'ni koronavirüs paniği sarar... Hüsnü maskeyi takıp emniyete gider ama orda da herkes kendinden kaçar...