Arka Sokaklar Aziz Kırmızı Oda Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Dara, Doktor Hanım'a geçmişini anlatmakta zorlanır. Abisinin hastalığını ve ölümünü Doktor Hanım'a anlatan Dara, bu sürecin onu ve annesiyle ilişkisini nasıl etkilediğini anlamak üzere adımlar atmaya başlar ancak hatırladıklarının ağırlığı ona fazla geldiği Kırmızı Oda reytingde dibe çakıldı.