Arka Sokaklar Aziz Kırmızı Oda Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
3 Aralık 2021'in reyting sonuçları Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru, Aziz, Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Müge Anlı ile Tatlı Sert' hüsrana uğrattı.
İngiliz karargahında ele geçirilen Bereli’ye, Zifir Petek’in bir sürprizi vardır. Kemal ise bu sürpriz karşılığında Ankaralı’nın yaşadığını silah arkadaşlarına söylemek zorunda kaldığı Kıbrıs Zafere Doğru reytingde ilk 10'a giremedi.
Ekrem geçen yıllarda Zümrüt’ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır. Elif ve Ekrem’in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul’a döndüğü Aşk Mantık İntikam reytingde hüsrana uğradı.
Dara, Doktor Hanım'a geçmişini anlatmakta zorlanır. Abisinin hastalığını ve ölümünü Doktor Hanım'a anlatan Dara, bu sürecin onu ve annesiyle ilişkisini nasıl etkilediğini anlamak üzere adımlar atmaya başlar ancak hatırladıklarının ağırlığı ona fazla geldiği Kırmızı Oda reytingde dibe çakıldı.
Samir'in uyuşturucu deposu patladıktan sonra Amerikalı uyuşturucu taciri Selin ve Samir'in ailesini kaçırmıştı. Ekip bir taraftan, Mesut ve Samir bir taraftan onlara ulaşmak için çabaladığı Arka Sokaklar zirveyi kaptırdı.