Arka Sokaklar 17.sezon oyuncu kadrosu nasıl olacak? Kadroya dahil olan bomba isimler...
17. yılına giren Arka Sokaklar dizisinde son sezon bazı oyuncular veda etmişti. Yeni sezonda da izleyicisiyle buluşacak olan dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi, bakın yeni sezonda kadrosuna kimleri dahil etti...
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonuyla yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarında izleyiciyi ekrana bağlayan dizi Arka Sokaklar, yeni sezon çekimlerine başladı. Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'da geçtiğimiz sezon kadroya veda edenlerin yerine 5 kişi dahil edildi. Bakın o isimler ne...
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.
Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17’nci sezonuyla ekrana gelecek.
İşte Arka Sokaklar'ın yeni karakterleri...