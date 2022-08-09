Arka Sokaklar 17.sezon oyuncu kadrosu nasıl olacak? Kadroya dahil olan bomba isimler...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonuyla yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarında izleyiciyi ekrana bağlayan dizi Arka Sokaklar, yeni sezon çekimlerine başladı. Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'da geçtiğimiz sezon kadroya veda edenlerin yerine 5 kişi dahil edildi. Bakın o isimler ne...