Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kimdir son haliyle beğeni topladı!
Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç yıllar içerisinde yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinin beğenisini kazandı.
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Sevda Dalgıç'ı yeni haliyle görenler tanıyamadı.
En son Avlu dizisinde oynayan Dalgıç, bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor" demişti.
Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor. İşte yeni tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali...
Sevda Dalgıç kimdir?
Sevda Dalgıç, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği 2007 yapımı Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı.