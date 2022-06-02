BIST 2.583
DOLAR 16,47
EURO 17,65
ALTIN 981,63

Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

Bir zamanların fenoman dizisi Arka Sıradakiler'in oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra film galasında bir araya geldi. Ünlü oyuncular, önceki gün yapılan 'Şimdi Yandık' adlı filmin galasında kameralar karşısına geçti. Oyuncuların yıllar içindeki değişimleri gözden kaçmadı.

Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

2007-2012 yılları arasında ekranlarda yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisinin Oktay, Özge ve Yadigar'ı "Şimdi Yandık" filminin galasında görüntülendi...

110
Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

Dizide 'Oktay', 'Yadigar' ve 'Özge' karakterlerini canlandıran oyuncuların son halleri...

210
Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

Oyuncuların yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

310
Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın

"Yeni projeniz var mı?" sorusuna "Görüşmeler, toplantılar yapıyoruz.' sözleriyle yanıtladı.

410