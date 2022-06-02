Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdiki hallerine bakın
Bir zamanların fenoman dizisi Arka Sıradakiler'in oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra film galasında bir araya geldi. Ünlü oyuncular, önceki gün yapılan 'Şimdi Yandık' adlı filmin galasında kameralar karşısına geçti. Oyuncuların yıllar içindeki değişimleri gözden kaçmadı.
2007-2012 yılları arasında ekranlarda yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisinin Oktay, Özge ve Yadigar'ı "Şimdi Yandık" filminin galasında görüntülendi...
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Dizide 'Oktay', 'Yadigar' ve 'Özge' karakterlerini canlandıran oyuncuların son halleri...
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Oyuncuların yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.
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"Yeni projeniz var mı?" sorusuna "Görüşmeler, toplantılar yapıyoruz.' sözleriyle yanıtladı.
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