Arjantin'de dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti
ARJANTİN'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletindeki dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.
ARJANTİN'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde yer alan Santa Isabel, Telen, Victoria ve Carro Quemado kentlerinde birçok ev, park ve bahçe binlerce gergedan böceği tarafından istila edildi.
Dişisi uçma yeteneğine sahip olan gergedan böcekleri gündüz güneşten saklanmak için çatı aralarına gizlenirken bazı bölge sakinleri böceklerin ağırlığı sebebiyle evlerinin çatılarında hasar oluştuğunu ve kanalizasyon sisteminin tıklandığını bildirdi.
Santa Isabel Belediye Başkanı Christian Echegaray, böceklerin dolu gibi çatılara düştüğünü, trafikte araçların ön camlarına çarptığını açıkladı.
Bölge halkı ise yaşam alanlarını istila eden böceklerden kurtulmak için her yolu deniyor, bazı vatandaşlar evlerinin çatılarından, bahçelerinden ve havuzlarından toplayarak kutulara doldurdukları böcekleri şehirden uzak yerlere bıraktıklarını ifade ediyor.