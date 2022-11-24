Arjantin maçında kaleciyle çarpışmıştı! Shahrani'nin yüzü tanınmaz hale geldi! Son durumu belli oldu...
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Arjantin maçında oyuna devam edemeyen Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.
Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Tangocular, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
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Bu skorun ardından Arjantin Milli Takımı, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
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Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.
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Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.
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