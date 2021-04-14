Arıza dizisi 30. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken dizinin başrolü Ayça Ayşin Turan'ın Vikipedi tarafından hazırlanan hayat hikayesinde büyük bir hata yapıldı. Bekar olan oyuncunun Iqra Aziz isimli bir kadın oyuncu ile evli olduğu yazıldı.