Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ı bir başka kadın oyuncuyla evli gösterdiler!
Arıza dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan için skandal bir hata yapıldı. Ayça Ayşin, hemcinsiyle evliymiş gibi gösterildi.
Arıza dizisi 30. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken dizinin başrolü Ayça Ayşin Turan'ın Vikipedi tarafından hazırlanan hayat hikayesinde büyük bir hata yapıldı. Bekar olan oyuncunun Iqra Aziz isimli bir kadın oyuncu ile evli olduğu yazıldı.
Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evlenmişim ya ben" diyerek tepki gösterdi.
Ayça Ayşin Turan ile evli olarak gösterilen Iqra Aziz'in Pakistan'ın en önemli oyuncularından biri olduğu öğrenildi.
Iqra Aziz'in Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunuyor. Iqra Aziz'in 2019 yılından bu yana sunucu Yasir Hussain ile evli.