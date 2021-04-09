Arıza dizisinden Son Yaz'a bomba transfer kim olacağı merak konusu olmuştu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın abisini kimi canlandıracağı belli oldu. Son gelen bilgilere göre rol için yine aynı yapım şirketinin bu hafta final yapacak olan Arıza dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Olgun Toker'le imza aşamasına gelindi.