Arıza dizisinden Son Yaz'a bomba transfer kim olacağı merak konusu olmuştu
Final yapmaya hazırlanan Arız dizisinden Son Yaz dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Sevilen oyuncu, kadroya katıldı.
Show TV'de yayımlanan reytingleri düşüşe geçince ise final kararı alan Arıza dizisi, sevenlerini üzmüştü. Arıza'nın oyuncularını başka dizilerde görmek ise hayranları sevindirecek. Fox TV'nin sevilerek takip edilen dizisi Son Yaz'a Arıza'dan transfer gerçekleşti.
Son Yaz dizisinde heyecan giderek artarken Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün'ün abisini kimin canlandıracağı sorusu sorulmaya başlandı. İzleyenler tarafınsa merak edilen soru sonunda yanıtını buldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın abisini kimi canlandıracağı belli oldu. Son gelen bilgilere göre rol için yine aynı yapım şirketinin bu hafta final yapacak olan Arıza dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Olgun Toker'le imza aşamasına gelindi.
Olgun Toker: 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.