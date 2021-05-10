Aristo diyeti nedir nasıl yapılır? Aristo diyeti listesi
Filozof Aristo'dan adını alan Aristo diyeti kısa zamanda kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. İşte Aristo diyetinin detayları...
Aristo Diyeti Nedir?
Aristo zayıflama diyeti, ismini felsefeci Aristo’dan alır. Bunun temel nedeni uygulayan kişinin yaşam biçimini iyileştirmektir. Yani bir diyetten çok, beslenme ve günlük yaşama felsefi yaklaşmayı hedefler. Bu doğrultuda kurallarını da arınma üzerine belirler. Aristo beslenme programı, üç tip arınma önerir:
Bedenini arındırma
Ruhunu arındırma
Zihnini arındırma
Acıkma hissini kısıtlıyor
3 hafta boyunca uygulanan sağlıklı ve hafif beslenme programıyla üç yönlü bir arınma hedefler. Önerdiği beslenme programıyla beyinde bulunan epifiz bezinin temizlenmesini sağlar. Epifiz bezi temizliğiyle kişinin hormonlarını yeniden düzenler ve acıkma hissiyatını kısıtlar.
Aristo diyetinin bazı kuralları şöyledir:
-Sabah en geç 08:00’de kahvaltı, akşam ise 19.30’da akşam yemeği yenmelidir. Bu arada bırakılan süre vücudun sindirimi kolayca yapabilmesine ve vücudun arındırılmasına yardımcı olur.
-Sabah kahvaltılarından yarım saat önce ılık su içilmesi önerilir. Ilık su içerisine 7-8 damla limon veya 1 çay kaşığı bal eklenmelidir. Böylece mide temizlenir ve yağ yakımı hızlandırılır.
-Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein ağırlıklı beslenme programı önerilir.
-Hiçbir öğünde hiçbir miktarda glüten tüketilmemesi önemlidir.
-Aristo beslenme programında 3 ana öğün ve 2 ara öğün beslenme şekli uygulanır. Ana öğünlerin asla atlanmaması diyetin temel koşuludur.
-Meyveler ve sebzeler çiğ tüketilmelidir.
-Günde minimum 2,5 litre veya 10 bardak su içilmelidir.
-Gün içinde atılacak 10 bin adım kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden hareket, Aristo tipi diyette tavsiye edilir.