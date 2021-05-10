Aristo diyeti nedir nasıl yapılır? Aristo diyeti listesi

Aristo diyetinin bazı kuralları şöyledir:

-Sabah en geç 08:00’de kahvaltı, akşam ise 19.30’da akşam yemeği yenmelidir. Bu arada bırakılan süre vücudun sindirimi kolayca yapabilmesine ve vücudun arındırılmasına yardımcı olur.

-Sabah kahvaltılarından yarım saat önce ılık su içilmesi önerilir. Ilık su içerisine 7-8 damla limon veya 1 çay kaşığı bal eklenmelidir. Böylece mide temizlenir ve yağ yakımı hızlandırılır.

-Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein ağırlıklı beslenme programı önerilir.