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Arılar valize petek yaptı, 8 kilogram bal çıktı!

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Arılar valize petek yaptı, 8 kilogram bal çıktı!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

Arılar valize petek yaptı, 8 kilogram bal çıktı!

İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

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Arılar valize petek yaptı, 8 kilogram bal çıktı!

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

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Arılar valize petek yaptı, 8 kilogram bal çıktı!
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