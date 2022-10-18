Arif Verimli'den bomba Müge Anlı itirafı: "21 tansiyonla mikrofonları söküp attım"

Şevki Sözen ile dargın olduklarını her fırsatta dile getiren Arif Verimli son olarak bir takipçisinin "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yazdı.