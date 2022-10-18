Arif Verimli'den bomba Müge Anlı itirafı: "21 tansiyonla mikrofonları söküp attım"
ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir zamanlar yorumculuk yapan ünlü psikiyatrist Arif Verimli'den uzun bir aradan sonra bomba bir itiraf geldi. Verimli'nin programdan ayrılmasının ardından birçok iddia ortaya atılırken twitter'dan bir takipçisinin, "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yorumuna ünlü ismin verdiği cevap adeta olay oldu.
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmayı başaran Müge Anlı İle Tatlı Sert'te geçtiğimiz yıllarda yer alan yorumculardan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, olaylı bir şekilde programa veda etmişti.
Programın en önemli aktörlerden biri olmayı başran ve olaylara, konulara yaptığı yorumlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arif Verimli uzun bir aranın ardından suskunluğunu bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ŞEVKİ SÖZEN İLE GERİLİM SONRASI PROGRAMI BIRAKTI
Programda Şevki Sözen ile yaşadığı gerilim sonrası daha fazla devam etmeme kararı alan Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda programa veda etti. Ancak Verimli, sosyal medya hesabından ara ara açıklamalarda bulunuyor. Hatta Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Şevki Hoca'sını hiç affetmeyeceğini söyleyen Arif Verimli ayrıldığı güne dair bomba bir itirafta bulundu.
Şevki Sözen ile dargın olduklarını her fırsatta dile getiren Arif Verimli son olarak bir takipçisinin "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yazdı.