Arif Şentürk son durumu hastaneden ilk görüntüler geldi Yoğun bakımdaydı işte sağlık durumu
Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk yoğun bakıma kaldırılmıştı hastaneden son durumuna ilişkin ilk görüntüler geldi.
Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk'ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini üzmüştü. Magazinkolik'in haberine göre; ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiği hayati tehlikesinin kalmadığı bildirildi.
Kısa sürede sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini duyuran Magazinkolik sitesi, şimdi de Arif Şentürk'ün hastanedeki son durumunu görüntüledi.
Görüntülerde Arif Şentürk'ün oksijen desteği aldığı ve yemek yemeğe hazırlandığı, bilicinin açık, konuşabildiği anlaşılıyor.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.