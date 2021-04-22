Arı sokması durumunda ne yapılır? Doğal çözümü...

Açık hava ve kırsal alanda yapılan aktiviteler, arı sokması vakalarına sebep olabiliyor. Arı sokması birey için basit bir sorundur ve birkaç doğal yöntem ile evde alınabilecek önlemler yardımıyla, arının soktuğu bölge kısa sürede yatıştırılabilir. Fakat özellikle de arılara karşı alerjisi olan kişilerde durum, anafilaksi olarak adlandırılan şok tablosuna kadar ilerleyerek ölüme yol açabilecek boyutlara ulaşılabilir.