Arı sokması durumunda ne yapılır? Doğal çözümü...
Bahar ve yaz aylarında arı sokmasıyla daha fazla karşılaşılıyor. Arı sokması durumunda yapılması ve yapılmaması gerekenleri derledik.
Açık hava ve kırsal alanda yapılan aktiviteler, arı sokması vakalarına sebep olabiliyor. Arı sokması birey için basit bir sorundur ve birkaç doğal yöntem ile evde alınabilecek önlemler yardımıyla, arının soktuğu bölge kısa sürede yatıştırılabilir. Fakat özellikle de arılara karşı alerjisi olan kişilerde durum, anafilaksi olarak adlandırılan şok tablosuna kadar ilerleyerek ölüme yol açabilecek boyutlara ulaşılabilir.
Arı sokmasında ne yapılır?
Arı sokmasının yarattığı sorunlar kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir arının kişiyi sokmasının ardından hissedilen belirtiler hafif ağrı, kaşıntı, sokulan bölgenin ısınması gibi basit semptomlardan ibaret olabileceği gibi ciddi alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Genellikle arı sokmasına karşı alerjisi bulunan bireylerde belirtiler daha şiddetli görülür.
Arı sokmasında oluşan alerjik reaksiyon ve şişmeye karşı uygulanabilecek doğal çözümler şöyledir:
Bal: Yaranın iyileşmesinin hızlandırılması, ağrı ve kaşıntının azaltılması için arı sokmasının ardından sokma bölgesine bal sürülmesi yaygın olarak uygulanan bir evde tedavi yöntemidir. Uygulanan doğal balın üzeri bir bandajla örtülerek bir saat kadar beklemesi sağlanabilir.