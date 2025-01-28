AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
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Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, anket şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak AREA Araştırma 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
AREA Araştırma 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 22 kişi ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
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Ankette 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. İşte anket sonuçları:
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AK Parti yüzde 29.3
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CHP yüzde 29.1
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