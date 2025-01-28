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AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

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AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, anket şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak AREA Araştırma 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

AREA Araştırma 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 22 kişi ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

Ankette 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. İşte anket sonuçları:

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AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

AK Parti yüzde 29.3

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AREA Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

CHP yüzde 29.1

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