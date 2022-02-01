AREA Araştırma'dan bomba anket! Yüzde 73 aynı cevabı verdi: Hangi ittifak önde? İYİ Parti sürprizi
AREA Araştırma'nın yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.
24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihi soruldu.
'Sizce, Türkiye’nin ‘Korona Virüs’ dışında en önemli sorunu nedir?' sorusunda ise toplumun büyük çoğunluğu ekonomi yanıtını verdi.
Sezen Aksu olayında ise seçmenin yüzde 46,3'ü tepkileri haklı bulurken, yüzde 42,5'u tepkileri haksız buldu.