Arda'nın Mutfağı'ndan tatlı tarifleri
Arda'nın Mutfağı tatlı tariflerini sizler için derledik. Arda'nın Mutfağı tatlı tarifleri arasından tahinli kabak tatlısı, berliner, çikolatası dev cupcake, irmik topları ve kuru meyveli kek tarifinin detaylarını, püf noktalarını ve malzemeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Arda'nın Mutfağı'ndan tatlı tariflerini sizler için derledik. Kanal D'de yayınlanan ve ünlü şef Arda Türkmen'in hazırlayıp sunduğu Arda'nın Mutfağı programından en son tarifler ile en popüler tatlı tariflerinin detayları ile malzemeler listesini Arda'nın Mutfağı'nı takip edenler haberimizden ulaşabilir. Arda'nın Mutfağı'ndan en çok aranan tatlı tarifleri arasında tahinli kabak tatlısı, çikolatalı dev cupcake, berliner,
Tahinli kabak tatlısı tarifi Arda'nın Mutfağı'nda en çok arananlar arasında yer alıyor. Tahinli kabak tatlısı yapmak için gerekli malzemeler listesine 1,5 kilo kabuksuz balkabağı, 1,5 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su, 5 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçına ihtiyacınız var. Tahinli kabak tatlısı servisi için gerekli malzemeler ise tahin ve iri kıyılmış ceviz içi. Tahinli kabak tatlısı yapılışına kabakların yeşil ve sert kısımlarını koyarak başlayın. Bol suda yıkadığınız balkabağı dilimlerini tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şeker, karanfil ve tarçını ikiye bölüp serpiştirin. 5 – 6 saat boyunca ağzı kapalı bir tencerede bekletin. Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile balkabaklarınızı kısık ateşte 1 saat pişirin. Suyunu tamamen çeken balkabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.
Tahini üzerine dökün ve cevizle süsleyerek servis edin.
Arda'nın Mutfağı'ndan ikinci tatlı tarifimiz çikolatalı dev cupcake tarifi olacak. Görenlerin ağzının suyunu akıtan çikolatalı dev cupcake tarifi için gerekli malzemeler listesinde şunlar var:
Keki için; 3 adet yumurta
, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt
, 1 su bardağı ayçiçek yağı
, 2 su bardağı un,
1 su bardağı kakao
, 1 paket kabartma tozu
, 1 paket vanilya
, 1 fiske karbonat
Üzeri için; 250 gr. mascarpone peyniri, 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri, toz antep fıstığı
Çikolata Sos için; 200 gr. bitter çikolata, 50 gr. kakao.
Çikolatalı dev cupcake tarifine keki pişirerek başlayın. Kek için; Yumurtaları stand mikserine koyun ve çırpma ucuyla çırpmaya başlayın. Yumurtalar çırpılırken toz şekeri ekleyerek 2 dakika yüksek devirde çırpmaya devam edin. Yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip yüksek devirde 20 – 30 saniye çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı elekten geçirerek sıvı karışıma ekleyip, mikserinizin palet ucunu takın ve düşük devirde karıştırın. Kek harcınız hazır olduğunda 11 cm. çapında, 5 – 6 cm. yüksekliğinde fırına girebilen cam kaplara bir kepçe yardımıyla bölüştürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Üzeri için; Mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir karıştırma kabında karıştırın. Ardından sıkma poşetine alın.
Çikolatanızı benmari olacak şekilde eritin. Birleştirmek için; Kekiniz hafif ılınınca üzerine hazırladığınız mascarpone peynirli karışımdan sıkın. Ardından üzerine benmari olarak erittiğiniz çikolatadan gezdirin.
Son olarak toz antep fıstığı serperek servis edin.
Arda'nın Mutfağı'ndan sizin için seçtiğimiz bir diğer tatlı tarifi Berliner tarifi oldu. Berliner yapmak için 300 gr. un
100 ml. ılık süt, 20 gr. yaş maya, 1 yumurta + 3 yumurta sarısı, 40 gr. toz şeker, 1 paket vanilya, 40 gr. eritilmiş tereyağı gerekli. Dolgusu için ise; ahududu reçeline ihtiyacınız var. Kızartmak için malzemeler listesinde ise ayçiçek yağı, üzerini süslemek için ise pudra şekerine ihtiyacınız olacak.
Berliner yapılışı şöyle; Ununuzu bir stand mikserinizin kabına alın. Ortasını açıp yaş maya, bir tutam toz şeker ve sütün yarısını ekleyin. Üzerini bir mutfak havlusuyla kapatın ve bekletin. Bu sırada bir karıştırma kabında yumurta, yumurta sarıları ve toz şekeri çırpın. Ardından içerisine tereyağı, süt ve vanilyayı ekleyip biraz daha çırpın. Yumurtalı karışımınız hazır olunca unlu olan karışımınızın üzerine ilave edin. Ardından mikserinizin hamur yoğurma ucuyla 10 dakika karıştırın. Hamurunuz hazır olunca üzerine mutfak havlusu serin ve 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurunuz hazır olunca tezgahınıza un serpin ve elinizle yoğurarak hamurun mayasını çıkartın. Ardından bir merdane yardımıyla hamurunuzu 2 cm kalınlığında açın. 7,5 cm’lik bir çemberle hamurunuzu kesin. Bir fırın tepsisine un serpin ve hamurlarınızı bu tepsiye alın. Ardından fırın tepsinizin üzerine bir mutfak havlusu örtün ve hamurlarınızı 30 dakika daha mayalanmaya bırakın. Derin bir tencereye ayçiçek yağını dökün ve yüksek ateşe alın. Yağınız 160 – 170 dereceye gelince mayalandırdığınız hamurları yağın içerisine alın. Tencerenin kapağını kapatın ve 2 dakika pişirin. Hamurların tersini çevirin ve kapağını kapatmadan 2 dakika daha pişirin. Kızaran Berlinerlerinizi pudra şekeri gezdirdiğiniz bir mutfak havlusuna çıkartın ve üzerlerine de pudra şekeri serpin. Ahududu reçelini bir sıkma aparatına alın ve berlinerlerinizin içerisine sıkın.
Üzerine tekrar pudra şekeri serperek servis edin.