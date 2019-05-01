Ardahanlı ayakkabı tamircisi dükkana gelen müşterileri şaşırtıyor
ARDAHAN'da iş hayatına rağmen kitap okumayı ihmal etmeyen, atölyesinde de küçük bir kütüphane oluşturan ayakkabı tamircisi Erdal Uygur'un bu özelliği takdir topluyor.
Ardahan merkezindeki Kaptanpaşa Mahallesi'nde ayakkabı tamirciliği yapan ve iş yerinde küçük bir kütüphane oluşturan 56 yaşındaki Erdal Uygur'un ilerleyen yaşına rağmen tıpkı bir öğrenci gibi kitap okumaya vakit ayırması ve bunu alışkanlık haline getirmesi çevresindekilere örnek oluyor.
Küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanan ve bunu yaşamının her döneminde sürdüren Uygur, yaklaşık 50 yıldır hem iş yerinde hem de evinde boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.
İş yerinde adeta bir elinde dikiş makinesi ve zımpara diğer elinde kitap olan Uygur'un lastik ve ayakkabı boyası ile kitap kokusunun birbirine karıştığı dükkanına gelen müşteriler, elinde kitap gördüğü Uygur'un bu güzel alışkanlığını takdirle karşılıyor.
Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazmayı 6 yaşında öğrendiğini ve babası sayesinde bu yaştan itibaren düzenli olarak kitap okuduğunu söyledi. Küçük yaşlarda edindiği okuma alışkanlığını yaşına rağmen sürdürdüğünü ifade eden Uygur, şöyle konuştu: