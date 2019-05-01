Ardahanlı ayakkabı tamircisi dükkana gelen müşterileri şaşırtıyor

Ardahan merkezindeki Kaptanpaşa Mahallesi'nde ayakkabı tamirciliği yapan ve iş yerinde küçük bir kütüphane oluşturan 56 yaşındaki Erdal Uygur'un ilerleyen yaşına rağmen tıpkı bir öğrenci gibi kitap okumaya vakit ayırması ve bunu alışkanlık haline getirmesi çevresindekilere örnek oluyor.