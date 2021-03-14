Ardahan'ı kargalar işgal etti! Dev sürüler halinde şehrin gökyüzünü kapattılar
ARDAHAN'ı geçen günlerde istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.
Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı. Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti. 3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak uzun sürmedi...
Şubat ayında 3-4 gün süren Ardahan'daki karga istilası yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da dün yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü.
Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik tellerine ve ağaçlara kondu. Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oldu.
Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtu.