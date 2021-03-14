Ardahan'ı kargalar işgal etti! Dev sürüler halinde şehrin gökyüzünü kapattılar

Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı. Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti. 3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak uzun sürmedi...