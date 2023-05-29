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Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

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Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilkbaharla yeniden canlanan Şerefin Dağı ve Üç Tepeler, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.

Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 9 kişilik grup, bahar renklerinin hakim olduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı.

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Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

Yağışlarla canlanan tepelerde doğayla baş başa vakit geçiren ve piknik yapan dağcılar, günü 14 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.

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Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

Federasyonun il temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, Şerefin Dağı ve Üç Tepeleri görmek ve tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlandı! Muhteşem görüntüler

Söz konusu alanların baharda da farklı güzellikler sunduğunu belirten Yıldırım, "Dağcı arkadaşlarımızla bölgeyi keşfetmek için geldik. Özellikle bu aylarda canlanan doğanın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu bizzat yerinde gördük. Buraya daha fazla kişinin gelmesini ve ilkbaharın sunduğu bu harika doğayı herkesin yaşamasını istiyoruz." dedi.

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