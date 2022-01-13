Ardahan'da korona savaşçılarının mücadelesi! -30 derecede kar, buz, fırtına demiyorlar

Termometrelerin sıfırın altında 30'ları gösterdiği kentte kar, fırtına ve soğuk demeden çalışan sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir tek kişiyi dahi aşısız bırakmak istemiyor. Bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşan sağlık ekipleri, her türlü coğrafi zorluğa rağmen köy, ilçe ve kent merkezlerinde aşı uygulamasını aksatmadan sürdürüyor. Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.