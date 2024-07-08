Ardahan'da hobi olarak başladı evine gelenler büyük şaşkınlık yaşıyor

Yaklaşık 34 yıllık emekliliğini eşya toplayıp evinde sergilemekle geçirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra basın sektöründe çalıştım. Bu da bu ilgimi daha da arttırdı. Geziler, konferanslar düzenledim. Yurt içi ve yurt dışında birçok gezimde, çalışmamda bana hediye edilen ve satın aldıklarımı toplamaya başladım. Bu toplama sadece burada değil, İstanbul'daki evimde de aynı durum mevcut. Çok büyük bir ilgiye dönüştü. Beni ziyarete gelenlere hediyeler veriyorum. Bu ilgim artarak devam etti. Benim hoşuma gidiyor. Bölgeme güzel bir hizmet diye düşünüyorum."