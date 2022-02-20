Ardahan Göle buz kesti! Eksi 22,1 derecede hayat durdu

Göle'de soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Aykut Yıldız, "Ardahan'da hayat resmen dondu. Hava çok soğuk, sıcaklık eksi 20 derece. Araçlar da çalışmakta zorlanıyor. Araç camları buzla kaplı ve soğuklar daha geçmedi" dedi.