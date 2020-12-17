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Ardahan beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

ARDAHAN'da kar yağışı vatandaşlarda sevince neden oldu.

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Beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenler kendini dışarı attı, karın tadını çıkardı.

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Vatandaşlar, kar yağışını bereket olarak tanımlarken oldukça mutlu olduklarını kaydetti.

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Mesut Yıldız, kar yağışını özlediklerini söyleyerek, "Uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Normalde kasım ayında yağması gereken kar yağışı aralık ayının ortalarında yağmaya başladı. Biz Ardahanlılar olarak özlemiştik kar yağışını, şimdiye nasipmiş" şeklinde konuştu.

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