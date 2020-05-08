Arda Türkmen'den olay Ezgi Mola itirafı! Beni hayal kırıklığına uğrattı

İşte Arda Türkmen'in röportajında öne çıkan yerler;

-Üstüne yatırım yapılabilecek bir insanım… Bugün ak dediğime yarın kara demem. Bakış açılarım aşırı derecede değişkenlik göstermez. Kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Bu piyasalar seni kötüysen barındırmazlar. Çalışkan olduğum için bu noktadayım. Çalışkan olmadan nasıl yapılır bilmiyorum ama onu yapanlar da var.