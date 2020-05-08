Arda Türkmen'den olay Ezgi Mola itirafı! Beni hayal kırıklığına uğrattı
Kanal D’de yayınlanan 'Arda'nın Mutfağı' ve 'Arda ile Omuz Omuz'a programının sunucusu ünlü şef Arda Türkmen'den olay Ezgi Mola itirafı.
Kanal D’de yayınlanan 'Arda'nın Mutfağı' ve 'Arda ile Omuz Omuz'a programının sunucusu ünlü şef Arda Türkmen evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Yemek yeme tekniklerinden, spikerlik taklidine kadar keyifle geçen programda daha önce konuk aldığı sanatçılarla ilgili de çok konuşulacak itiraflarda bulunan Arda Türkmen, “ekşi sözlüğü okuyanlardan biri olsam kendimle arkadaş olmazdım” dedi.
Ünlü şef programında konuk aldığı ünlülerle ilgili de izlenimlerini anlattı. En lezzetli yemeği yapan konuğunun Kadir Doğulu olduğunu söyleyen Arda Türkmen, Buğra Gülsoy, Ezgi Mola ve Saba Tümer’le ilgili de çok konuşulacak yorumlar yaptı.
İşte Arda Türkmen'in röportajında öne çıkan yerler;
-Üstüne yatırım yapılabilecek bir insanım… Bugün ak dediğime yarın kara demem. Bakış açılarım aşırı derecede değişkenlik göstermez. Kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Bu piyasalar seni kötüysen barındırmazlar. Çalışkan olduğum için bu noktadayım. Çalışkan olmadan nasıl yapılır bilmiyorum ama onu yapanlar da var.
-Uzun koşuların adamıyım. Normal hayatta çok seri bir tipim fiziksel olarak… His, duygu ve insan ilişkileri dendiğinde de uzun koşuların adamıyım. Hala ilkokul ve liseden arkadaşlarımla görüşürüm. Ayda bir top oynar çeşitli sosyal aktiviteler yaparız. Televizyonda çekimlere başladığımız ekiple 10 yıldır çalışıyoruz. Restoranlarda da 10 yılı aşkın benimle beraber olan 5-6 kişi var.