Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evleniyor! Tüm detaylar sızdı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programları ile bilinen Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler bir süredir aşk yaşıyor. Elbirler ve Türkmen sosyal medyanın en çok yakıştırılan çiftlerinden. Magazin sayfalarından gelen bir iddiaya göre, mutlu çift beraberliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.