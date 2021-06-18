Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evleniyor! Tüm detaylar sızdı!
Ünlü aşçı Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor! Sosyal medyadaki magazin hesaplarından sızan söylentilere bir yenisi daha eklendi; Türkmen ve Elbirler'in Ağustos ayında, Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde 100-150 kişilik bir düğünle evlenecekleri duyuruldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programları ile bilinen Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler bir süredir aşk yaşıyor. Elbirler ve Türkmen sosyal medyanın en çok yakıştırılan çiftlerinden. Magazin sayfalarından gelen bir iddiaya göre, mutlu çift beraberliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
Elbirlerin parmağındaki büyük yüzük dikkat çekerken, magazin kulislerine yansıyan bir sızıntı habere göre, çok yakında nikah masasına oturacaklar.
Tüm detaylar belli!
Elbirler ve Türkmen'in Ağustos ayında, yeni satın aldıkları Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde yapacakları bir düğünle evlenecekleri öne sürüldü. Çiftin 100-150 konuğu düğünlerinde ağırlayacağı da konuşulan diğer iddialar arasında.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, ünlü aşçı Arda Türkmen ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'den bir ilk geldi. Elbirliler sevgilisi ile verdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Çiftin paylaşımı büyük ilgi gördü.