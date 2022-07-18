Arda Türkmen- Melodi Elbirliler çifti hayranlarını sevindiren sürpriz haberi sosyal medya hesabından duyurdu!
"Arda ile Omuz Omuza" programında yaptığı birbirinden lezzetli yemeklerle hafızalara kazınan ünlü şef Arda Türkmen 2021 yılının eylül ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile bir ömür mutluluğa evet demişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift müjdeli haberi duyurdu. Elbirliler yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu, hayranlarından beğeni yağdı...
Birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle adından söz ettiren, sunduğu yemek programıyla ünlenen, şef Arda Türkmen geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünya evine girmişti. Evlilikleri parmakla gösterilen çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Elbirliler paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğini duyurarak "Bizden size guzel bir haber; pek yakinda 3 kişiyiz 🤰🏽❤️" notunu düştü. O paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte haberin detayları...
Ünlü şef Arda Türkmen, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile geçen eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. Güzel fenomen Melodi Elbirliler, sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu.
Sürpriz haber geldi
Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten sevindiren haber geldi.
Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen çifti mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden.