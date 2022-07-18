Arda Türkmen- Melodi Elbirliler çifti hayranlarını sevindiren sürpriz haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle adından söz ettiren, sunduğu yemek programıyla ünlenen, şef Arda Türkmen geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünya evine girmişti. Evlilikleri parmakla gösterilen çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Elbirliler paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğini duyurarak "Bizden size guzel bir haber; pek yakinda 3 kişiyiz 🤰🏽❤️" notunu düştü. O paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte haberin detayları...