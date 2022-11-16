Arda Türkmen baba oldu ilk paylaşım geldi! İşte kızlarına verdikleri isim!
Geçtiğimiz sene fenomen Melodi Elbirliler ile dünya evine giren ünlü şef Arda Türkmen, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Sosyal medya hesabından kızının ayağını paylaşan Türkmen, fotoğrafa "Ada Siena Türkmen ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" notunu düştü.
Ekranlardaki yemek programlarıyla tanınan ünlü şef Arda Türkmen, geçtiğimiz sene eylül ayında kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evlendi.
Evlendikten sonra bebek müjdesi veren çift, dün kızlarını kucaklarına aldı.
Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi.
Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.