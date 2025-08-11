BIST 11.070
Arda Turan'un zor anları! İtirazı kabul olmayınca öfkeden deliye döndü

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 90. dakikada yediği golle Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı. Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında geniş yer buldu. Maçın hakemine itirazları nedeniyle sarı kart gören Turan'ın bu tavırları, teknik ekip arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

ARDA TURAN'IN SİNİRLİ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde berabere kalırken Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu.

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Karşılamada hakem kararlarına itiraz eden Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu. İtirazları nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gören Arda Turan'ı teknik ekip arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

