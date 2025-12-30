Arda Turan'ın takımında deprem gibi karar! 7 Futbolcusunu kadroya katmayacak...

7 FUTBOLCUYA VEDA

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda Turan, 7 futbolcusu Azarov, Maryan Shved, Diego Arroyo, Khusrav Toirov, Maryan Farin, Ivan Petryak ve Viktor Kornienko'yu kadroda düşünmediğini kendilerine bildirdi. Bu oyuncuların bavullarını toplayarak kendilerine kulüp aramaya başladığı aktarıldı.