Arda Turan'ın takımı Shaktar Donetsk resmen şampiyonluğa koşuyor

Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile tarih yazmaya devam ediyor. Genç teknik adam, Avrupa dönüşü oynadığı lig maçında aldığı galibiyetin ardından duygusal anlar yaşadı.

Ukrayna Premier Ligi’nin 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, bir maçı eksik lider Shakhtar Donetsk ile formda ekip Polessya Zhytomyr karşı karşıya geldi. Arena Lviv’de oynanan mücadelede gülen taraf, 1-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu.

 Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, maç boyunca topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden taraf olarak dikkat çekti. İlk yarıda iki ekip de temkinli bir oyun sergilerken, savunmalar ön plandaydı ve net gol fırsatları sınırlı kaldı.

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam eden ev sahibi ekip, Polessya’nın beraberlik çabalarına savunmada geçit vermedi. Konuk ekip zaman zaman etkili ataklar geliştirse de Shakhtar savunması hata yapmadı ve kaleci performansıyla da skoru korumayı başardı.

Arena Lviv'deki mücadeleyi Arda Turan'ın takımı, 1-0'lık skorla kazandı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Valerii Bondar kaydetti. Ev sahibi ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

