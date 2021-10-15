Arda Turan'ın semti Bayrampaşa'da Aslıhan Doğan'ı kimse tanımadı!

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eşinin doğduğu ve ailesinin hala yaşamaya devam ettiği Bayrampaşa sokaklarını gezdi. YouTube kanalı için çektiği videolarla gündeme gelen Aslıhan Doğan'dan yeni video geldi. Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Sosyal medyada video ti'ye alınırken "Kocanı kim tanıyor ki artık, seni tanısınlar" yorumları yapıldı.