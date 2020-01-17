Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray
Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan çok önemli bir açıklama geldi. Bulut, tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu söyledi.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını dile getiren Ahmet Bulut, öncelikleirnin Galatasaray olduğunu ifade etti.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.
BOCA JUNİORS'A TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Arjantin basınından TyC Sport, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın menajerlerinin Boca Juniors ile temasa geçtiğini iddia etmişti.