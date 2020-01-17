Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını dile getiren Ahmet Bulut, öncelikleirnin Galatasaray olduğunu ifade etti.