Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan merak edilenleri anlattı ikinci kez hamile
Arda Turan'ın ikinci kez hamile olan eşi Aslıhan Doğan, hakkında merak edilenleri Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında anlattı.
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk bebeği Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci oğluna hamile olan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programının canlı yayınına görüntülü bağlanan Doğan, şunları anlattı:
6,5 aylık hamile: "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."
"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."
Hamza çok eğlenceli bir çocuk: "Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."