Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan merak edilenleri anlattı ikinci kez hamile

Hamza çok eğlenceli bir çocuk: "Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."