Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ilk ke konuştu! Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin dolar kaptırmıştı

3 milyon dolar verdi 40 gün sonra 1 milyon dolar faiz aldı

Arda Turan, Seçil Erzan'la görüşmelerini ve mesajlaşmalarını kaydedip savcılığa verdi. Buna göre Arda Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.