Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ilk ke konuştu! Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin dolar kaptırmıştı
Bankacı Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin dolar kaptırdığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Neslihan Doğan Turan, yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu. İşte Aslıhan Doğan'ın o sözleri...
'Fatih Terim Fonu' adı altında bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Tüm servetimi kaptırdım
Futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık olayının en çok konuşulan ismi Arda Turan’dı. Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Turan’ın ifadesi olay yarattı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.
3 milyon dolar verdi 40 gün sonra 1 milyon dolar faiz aldı
Arda Turan, Seçil Erzan'la görüşmelerini ve mesajlaşmalarını kaydedip savcılığa verdi. Buna göre Arda Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.
Sütlüce'deki arsasını satıp verdi! 33 milyon kredi çekti
Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Turan en son, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak verdi. Turan’ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar.