Arda Turan'ın binlerce liralık kombini eşi Aslıhan Doğan'la alışverişte ortaya çıktı
Arda Turan ve ikinci kez hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan alışverişte görüntülendi, Turan'ın ayakkabılarının ücreti dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatını Aslıhan Doğan ile birleştiren Arda Turan, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığı bu günlerde eşiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Turan'ın binlerce liralık değerindeki alışveriş kombini ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Aslıhan Doğan ile akşam saatlerinde telefon almak için geldiği alışveriş merkezinde Arda Turan'ın yaklaşık 5 bin TL değerindeki parlak montu ve 4 bin 500 TL olan montuyla tarzından söz ettirdi. İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğini gizlemek için montunun fermuarını kapatması da gözlerden kaçmadı.
Öte yandan 2018 yılının Ekim ayında anne ve baba olmanın heyecanını yaşayarak oğulları Hamza'yı kucaklarına alan Aslıhan Doğan ve Arda Turan, şimdilerde ise ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Aslıhan Doğan'ın 6 haftalık hamile olmasını basın mensuplarının duymasından pek de memnun olmayan çift, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır" demişti.