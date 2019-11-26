Arda Turan'ın binlerce liralık kombini eşi Aslıhan Doğan'la alışverişte ortaya çıktı

Aslıhan Doğan ile akşam saatlerinde telefon almak için geldiği alışveriş merkezinde Arda Turan'ın yaklaşık 5 bin TL değerindeki parlak montu ve 4 bin 500 TL olan montuyla tarzından söz ettirdi. İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğini gizlemek için montunun fermuarını kapatması da gözlerden kaçmadı.