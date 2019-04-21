Arda Turan'ın bebeğine altın emzikten sonra gelen hediye 'yok artık' dedirtti!

Öte yandan eşi için Mercedes’in son çıkan modeli zırhlı G500’ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödemişti. Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Turan’ın, ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenilmişti.