Arda Turan'ın bebeğine altın emzikten sonra gelen hediye 'yok artık' dedirtti!
Geçtiğimiz Ekim ayında bebeklerini kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftine "Bu ne görmemişlik" yorumu yaptıran bir hediye geldi.
Geçtiğimiz yıl evlenen ve aynı yıl içinde oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti için alınan bir hediye sosyal medyada gündeme oturdu. Berkay ile mahkemelik olmasından sonra daha az gündeme gelen Arda Turan'ın bebeğine alınan hediye, bazı takipçilerin de tepkisini çekti.
Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerine, amcasından gelen 3 bin 500 TL'lik oyuncak Ferrari ve teyzesinden gelen altın emzikten sonra bir ilginç hediye daha geldi. Hamza Arda'ya gelen, 'Hamza' ile 'Arda' yazılı gümüş kaşık ve çatal, eleştiri konusu oldu.
Öte yandan eşi için Mercedes’in son çıkan modeli zırhlı G500’ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödemişti. Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Turan’ın, ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenilmişti.
Ayrıca Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, çocukları için özel tasarım oda yaptırmış ve yine eleştiri konusu olmuştu.