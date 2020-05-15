Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı!
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, gençlere mesaj gönderdi. Instagram'da canlı yayına konuk olan Arda Turan, bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna, "Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz" yanıtını verdi.
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, katıldığı Instagram canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Kendisinin çocukluğunda iyi bir öğrenci olduğunu dile getiren Turan, "İlkokul - ortaokul dönemlerinde iyiyim, lisede de çok başarılıydım. Üniversite kaydım da duruyor, dondurdum. Futboldan sonra devam edeceğim. 500 tane benim kadar yetenekli oyuncu kardeşim vardı, bunlardan çok azı üst seviyeye çıktılar. En önemli şey her zaman derslerdir. Okulunuzu en ön plana çıkartıp, okulla birlikte sporunuzu yönetmelisiniz. Sabah erken gidiyorsunuz, geç saatlerde çıkıyorsunuz. Ben okuldan gelir gelmez ödevlerimi yapardım.
Sabahları bir saat erken kalkıp dersimi çalışırdım. Ekstra bir fedakarlık yapmadan bu iş zor oluyor. Yapılabilir mi, yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerimiz daha anlayışlılar. İkisi birlikte gidebilir ama önce eğitim. Antrenmandan sonra insan çok yorgun oluyor, yorgunluktan sonra çok zor oluyor" dedi.
"GALATASARAY ALTYAPISI BİZE İYİ İNSAN, İYİ ÖĞRENCİ VE İYİ FUTBOLCU OLMAYI ÖĞRETTİ"
Galatasaray altyapısındaki günlerinden bahseden Arda Turan, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Örf ve adeti öğreniyorsun, bir yaş büyüğe bile ağabey diyorsun. Kıyafetin düzgün olmalıdır. Oyunu doğru oynamak, iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" açıklamasını yaptı.
"HERKESİN BİR ŞEYE YETENEĞİ VARDIR"
Herkesin bir spora veya sanata yeteneği olduğunu savunan Arda Turan, "Kimin nasıl okçu olduğunu, kimin güreşçi, kimin bisikletçi olduğunu bilemeyiz. Popüler sanat ve sporlardan farklı yetenekleri olabilir herkesin. Takım ve spor ruhu içinde olsunlar. Yeteneği ortaya çıkartmak daha önemlidir. Çok yetenekli arkadaşlarımız çalışmayıp paslandılar, az yetenekli olup çok çalışan arkadaşlar daha iyi yerlere geldiler" diye konuştu.