Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı!

"HERKESİN BİR ŞEYE YETENEĞİ VARDIR"

Herkesin bir spora veya sanata yeteneği olduğunu savunan Arda Turan, "Kimin nasıl okçu olduğunu, kimin güreşçi, kimin bisikletçi olduğunu bilemeyiz. Popüler sanat ve sporlardan farklı yetenekleri olabilir herkesin. Takım ve spor ruhu içinde olsunlar. Yeteneği ortaya çıkartmak daha önemlidir. Çok yetenekli arkadaşlarımız çalışmayıp paslandılar, az yetenekli olup çok çalışan arkadaşlar daha iyi yerlere geldiler" diye konuştu.